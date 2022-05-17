В Госдепе заявили, что США не видят оснований для диалога Лаврова и Блинкена

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Власти США считают, что разговор между госсекретарем США Энтони Блинкеном и министром иностранных дел России Сергеем Лавровым в нынешних условиях не был бы конструктивным. Об этом заявил руководитель пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс.

"Если будут созданы необходимые условия, если мы придем к выводу, что разговор между ними может способствовать снижению уровня насилия или облегчению гуманитарного положения украинского народа, то у них могут состояться беседы в будущем", – приводит слова Прайса РИА Новости.

Ранее помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Карен Донфрид заявила, что Соединенные Штаты не допускают возможности поставок ядерного оружия на Украину. В Госдепе также отметили, что США не планируют принимать участие в боевых действиях на Украине и не добиваются их расширения.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

