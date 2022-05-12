В Госдепе не допускают возможности поставок на Украину ядерного оружия

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Соединенные Штаты не допускают возможности поставок ядерного оружия на Украину, заявила помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Карен Донфрид.

"США оказывают помощь Украине в сфере безопасности, поставляя вооружения. Однако, что касается поставок ядерного оружия – об этом не может идти и речи", – приводит РИА Новости ее слова.

В Госдепе также отметили, что США не планируют принимать участие в боевых действиях на Украине и не добиваются их расширения.

Ранее заместитель главы Совета безопасности России Дмитрий Медведев предупредил о существующем риске ядерной войны в случае прямого столкновения РФ и НАТО.

По словам Медведева, риск прямого вооруженного конфликта между сторонами повышается на фоне того, как страны Североатлантического альянса передают Украине оружие и проводят учения у границ с Россией.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

