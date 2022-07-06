В Госдепе заявили, что Россия должна дать США повод для встречи Лаврова и Блинкена

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В Госдепе заявили, что Москва должна дать повод для организации встречи глав дипломатии России и США Сергея Лаврова и Энтони Блинкена, передает РИА Новости.

Представитель американского ведомства отметил, что пока, по мнению Вашингтона, подобный контакт не уместен. Он также заявил, что сейчас не самое подходящее время для встречи Лаврова и Блинкена на полях министерской встречи G20, которая состоится 7–8 июля в Индонезии.

Ранее руководитель пресс-службы Госдепа Нед Прайс заявил, что власти Соединенных Штатов считают, что разговор между Блинкеном и Лавровым в нынешних условиях не был бы конструктивным.

Ситуация в международных отношениях осложнилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.