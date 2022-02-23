Блинкен отказался от встречи с Лавровым

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Государственный секретарь США Энтони Блинкен принял решение отказаться от встречи с главой российского МИД Сергеем Лавровым. Об этом пишет ТАСС.

По мнению американского госсекретаря, запланированная встреча с Лавровым не имеет смысла. Он подчеркнул, что передал информацию российской стороне об отмене переговоров.

"Я проконсультировался с союзниками и партнерами. Все согласились (с необходимостью отменить встречу. – Прим. ред.)", – сообщил госсекретарь США.

Блинкен добавил, что власти США не позволят России притворяться участником дипломатических шагов и одновременно осуществлять эскалацию конфликта.

Ранее в Елисейском дворце заявили, что президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден приняли предложение французского коллеги Эммануэля Макрона провести саммит по вопросам безопасности и стратегической стабильности в Европе.

Уточнялось, что повестку предстоящего саммита подготовят Блинкен и Лавров на переговорах 24 февраля.