Блинкен отказался от встречи с Лавровым

Фото: AP/TASS/Hamish Blair
Государственный секретарь США Энтони Блинкен принял решение отказаться от встречи с главой российского МИД Сергеем Лавровым. Об этом пишет ТАСС.
По мнению американского госсекретаря, запланированная встреча с Лавровым не имеет смысла. Он подчеркнул, что передал информацию российской стороне об отмене переговоров.
"Я проконсультировался с союзниками и партнерами. Все согласились (с необходимостью отменить встречу. – Прим. ред.)", – сообщил госсекретарь США.
Блинкен добавил, что власти США не позволят России притворяться участником дипломатических шагов и одновременно осуществлять эскалацию конфликта.
Ранее в Елисейском дворце заявили, что президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден приняли предложение французского коллеги Эммануэля Макрона провести саммит по вопросам безопасности и стратегической стабильности в Европе.
Уточнялось, что повестку предстоящего саммита подготовят Блинкен и Лавров на переговорах 24 февраля.
Встреча Путина и Байдена пройдет в Елисейском дворце
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: