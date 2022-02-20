Песков объяснил публикацию стенограммы встречи Путина и Макрона

Фото: kremlin.ru

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков объяснил, почему Кремль принял решение опубликовать стенограмму встречи Владимира Путина и президента Франции Эммануэля Макрона. Об этом он рассказал в эфире телеканала "Россия-1".

Представитель Кремля напомнил, что глава МИД Франции публично рассказал о содержании закрытой части беседы президентов России и Франции, при этом исказив слова российского лидера.

"Я надеюсь, что мы не будем жить в мире, когда придется зачитывать расшифровки закрытой части переговоров президентов. Но когда нужно доказать правоту нашего президента, мы будем делать что угодно", – заявил Песков.

Путин и Макрон провели переговоры в первой половине февраля. Французский лидер посетил Москву, но не сдавал российский ПЦР-тест на коронавирус. В итоге общение двух лидеров происходило за длинным столом.

Впоследствии пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков представил журналистам официальную стенограмму переговоров Владимира Путина с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Из записи стало понятно, что российский лидер не говорил о том, что инициатива Госдумы по признанию ДНР и ЛНР не может приниматься в расчет.