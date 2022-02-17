Путин разъяснил Макрону ситуацию с признанием независимости ДНР и ЛНР

Фото: kremlin.ru
В беседе с французским президентом Эммануэлем Макроном Владимир Путин не говорил, что предложение о признании ДНР и ЛНР не будет браться во внимание, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя Кремля Дмитрия Пескова.
До этого руководитель министерства иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан, оценивая результаты переговоров президентов, заявил, что глава РФ сказал Макрону, что идею о признании республик можно не принимать в расчет. Глава ведомства добавил, что в противном случае на Минских соглашениях может быть поставлен крест.
"Конечно, там речь шла о том, что был задан вопрос о законопроекте. И было разъяснено, что это не законопроект, а инициатива, и что никакого законопроекта на этот счет не существует. То есть как бы все по-другому. Вроде то же, но все по-другому", – объяснил пресс-секретарь Путина.
Кроме того, Песков привел цитаты из разговора двух политиков, сохранившиеся в стенограмме встречи.
"Путин: "У нас нет законопроекта, никакого законопроекта нет, это есть инициатива компартии, Коммунистической партии России. Это их инициатива, и она основной правящей партией – "Единой Россией" – не поддержана, но инициатива такая есть", – подчеркнул он.
При этом Песков отметил, что диалог состоялся до голосования в Госдуме.
"Важно, что нюансы здесь искажены – в заявлении господина министра. А это в такой чувствительной и ответственной ситуации, как сегодня, чрезвычайно и чрезвычайно вредно", – отметил Песков.
Он также указал на то, что глава французского министерства иностранных дел раскрывает детали закрытой беседы президентов. По словам Пескова, это в будущем просто окажет давление на политиков, они не смогут доверительно говорить друг с другом, если не будут уверены, что все сказанное не будет распространено через несколько дней в средствах массовой информации.
"Это ограничивает их маневры в обсуждении весьма и весьма чувствительных и сложных тем. Мы никогда содержание таких переговоров не раскрываем", – заключил представитель Кремля.
Ранее Песков представил журналистам официальную стенограмму переговоров Путина с президентом Макроном, где французский лидер прокомментировал предложение ГД о признании Донецкой и Луганской народных республик. Макрон отметил, что его беспокоит данная возможность.
До этого французский лидер Эммануэль Макрон призвал Владимира Путина не признавать независимость Донецкой и Луганской народных республик. В Кремле подчеркнули, что признание ДНР и ЛНР не коррелирует с Минскими соглашениями.
Макрон заявил Путину во время переговоров, что искренний диалог "несовместим с эскалацией"
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