Макрон призвал Путина не признавать независимость ДНР и ЛНР

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Французский лидер Эммануэль Макрон призвал Владимира Путина не признавать независимость Донецкой и Луганской областей, сообщает американский телеканал CNN.

"Мы остаемся бдительными и просим (Путина. – Прим. ред.) не выполнять просьбу Думы", – отметил представитель Елисейского дворца.

Информация о том, что депутаты Государственной думы поддержали большинством голосов обращение к Владимиру Путину о необходимости признания Донецкой и Луганской народных республик, появилась ранее.

Проект обращения Госдумы к президенту РФ "О необходимости признания ДНР и ЛНР" был внесен на рассмотрение палаты 19 января. Авторами инициативы выступили депутаты от фракции КПРФ. По мнению парламентариев, признание республик Россией является обоснованным и морально оправданным решением, которое положило бы начало процессу их международного признания.

Позже Путин прокомментировал обращение депутатов. Он подчеркнул, что будет исходить из того, что РФ должна сделать все возможное для решения проблем Донбасса.

