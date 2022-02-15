Путин прокомментировал обращение депутатов о признании ДНР и ЛНР

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Владимир Путин прокомментировал обращение парламентариев о признании ДНР и ЛНР. Об этом сообщает РИА Новости.

"Голосование в Государственной думе, думаю, так или иначе связано, конечно, с этим, потому что депутаты парламента так же, как в любой стране, в России ориентируются на общественное мнение, ориентируются на мнение своих избирателей и они тонко его чувствуют", – заявил российский лидер.

Он подчеркнул, что в РФ подавляющее большинство граждан сопереживает жителям Донбасса, оказывает им поддержку и надеется, что обстановка там изменится в положительную сторону.

"Мы будем и я буду исходить из того, что мы должны все сделать для решения проблем Донбасса, но сделать это так, как вот и говорил господин федеральный канцлер (канцлер ФРГ Олаф Шольц. – Прим. ред.), прежде всего исходя из не до конца реализованных возможностей по исполнению Минских соглашений", – заключил Путин.

Информация о том, что депутаты Государственной думы поддержали большинством голосов обращение к Владимиру Путину о необходимости признания Донецкой и Луганской народных республик, появилась ранее.

Проект обращения Госдумы к президенту РФ "О необходимости признания ДНР и ЛНР" был внесен на рассмотрение палаты 19 января. Авторами инициативы выступили депутаты от фракции КПРФ. По мнению парламентариев, признание республик Россией является обоснованным и морально оправданным решением, которое положило бы начало процессу международного признания этих стран.

Признание ДНР и ЛНР создаст основания для обеспечения гарантий безопасности и защиты их народов от внешних угроз, а также для укрепления стабильности в регионе, считают представители КПРФ.

