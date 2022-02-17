Песков обнародовал стенограмму переговоров Путина и Макрона

Фото: kremlin.ru
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков представил журналистам официальную стенограмму переговоров Владимира Путина с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Об этом сообщает "Газета.ру".
Французский лидер прокомментировал предложение Госдумы о признании Донецкой и Луганской народных республик. Макрон отметил, что его беспокоит данная возможность.
Президент Франции также спросил Путина, желает ли российский лидер утвердить подобный закон.
"Это инициатива компартии, Коммунистической партии Российской Федерации. Это их инициатива. И она основной правящей партией, "Единой Россией", не поддержана. Но инициатива такая есть", – ответил президент РФ.
Песков подчеркнул, что Макрон интересовался непосредственно инициативой, а не аналогичным законопроектом.
Ранее в феврале французский лидер Эммануэль Макрон призвал Владимира Путина не признавать независимость Донецкой и Луганской народных республик. В Кремле подчеркнули, что признание ДНР и ЛНР не коррелирует с Минскими соглашениями.
Проект обращения Госдумы к президенту РФ "О необходимости признания ДНР и ЛНР" был внесен 19 января. Авторами инициативы выступили депутаты от фракции КПРФ. По мнению парламентариев, признание республик Россией является обоснованным и морально оправданным решением, которое положило бы начало процессу международного признания этих стран.
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