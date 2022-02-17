Песков посоветовал создателям мемов про Путина и Макрона подавать на гранты

Фото: kremlin.ru

Пресс-секретарю президента РФ Дмитрию Пескову показали мемы, которые опубликовали в Сети по итогам встречи президентов России и Франции Владимира Путина и Эммануэля Макрона. Об этом сообщает Life.ru.

"Наше отечественное творчество в этом плане не знает границ. Я бы предпочел, чтобы эти талантливые люди подавали заявки на гранты РГО (Русского географического общества. – Прим. ред.)", – заявил представитель Кремля.

Путин и Макрон провели переговоры в первой половине февраля. Французский лидер посетил Москву, но не сдавал российский ПЦР-тест на коронавирус. В итоге общение двух лидеров происходило за длинным столом.

По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, данное решение было обусловлено антикоронавирусными мерами предосторожности. Представитель Кремля добавил, что эта мера является стандартной практикой для оперативных встреч с президентом.

