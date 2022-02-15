В Кремле заявили об отказе канцлера ФРГ Шольца сдать российский ПЦР-тест

Фото: AP/Maxim Shemetov/Pool Photo
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что канцлер Германии Олаф Шольц не сделал российский ПЦР-тест на коронавирус. Об этом сообщает RT.
По словам Пескова, во время переговоров представителя ФРГ и российского президента между политиками будет соблюдаться увеличенная дистанция.
"Действительно, они будут на большем, чем обычно, расстоянии, но это никоим образом не повлияет ни на характер встречи, ни на ее содержательность, ни на продолжительность", – заявил Песков.
Пресс-секретарь Владимира Путина добавил, что российская сторона уважает и относится с пониманием к антиковидным протоколам ФРГ.
По информации издания Bild, тест на коронавирус Шольцу по прилете в Москву сделал врач из немецкого посольства в России.
Ранее Дмитрий Песков объяснил, почему президент РФ Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон провели переговоры в Москве сидя за очень длинным столом. Сообщалось, что иностранный политик не стал делать ПЦР-тест на коронавирус в России.
Представитель Кремля объяснил, что дистанция составила около шести метров. В настоящий момент данный антиковидный регламент применяется для оперативных встреч с президентом.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: