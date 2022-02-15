В Кремле заявили об отказе канцлера ФРГ Шольца сдать российский ПЦР-тест

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что канцлер Германии Олаф Шольц не сделал российский ПЦР-тест на коронавирус. Об этом сообщает RT.

По словам Пескова, во время переговоров представителя ФРГ и российского президента между политиками будет соблюдаться увеличенная дистанция.

"Действительно, они будут на большем, чем обычно, расстоянии, но это никоим образом не повлияет ни на характер встречи, ни на ее содержательность, ни на продолжительность", – заявил Песков.

Пресс-секретарь Владимира Путина добавил, что российская сторона уважает и относится с пониманием к антиковидным протоколам ФРГ.

По информации издания Bild, тест на коронавирус Шольцу по прилете в Москву сделал врач из немецкого посольства в России.

Ранее Дмитрий Песков объяснил, почему президент РФ Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон провели переговоры в Москве сидя за очень длинным столом. Сообщалось, что иностранный политик не стал делать ПЦР-тест на коронавирус в России.

Представитель Кремля объяснил, что дистанция составила около шести метров. В настоящий момент данный антиковидный регламент применяется для оперативных встреч с президентом.