Джонсон может уйти из политики после отставки с поста премьера – СМИ

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Фото: depositphotos/junek.jakub@gmail.com
Объявивший о своей отставке премьер-министр Великобритании Борис Джонсон раздумывает над тем, чтобы уйти из политики. Об этом со ссылкой на источники сообщает газета The Daily Telegraph.
По информации собеседников издания, пока политик не намерен отказываться от своего депутатского мандата, однако в то же время он не уверен в том, чтобы выставлять свою кандидатуру на очередных парламентских выборах. Отмечается, что Джонсон опасается, что в его избирательном округе победит депутат от оппозиции, что станет очередным ударом для правящей партии консерваторов.
В публикации также говорится, если Джонсон все же решится уйти из политики, то он может вернуться к публицистической деятельности или выступать с лекциями.
Ранее в этот же день газета The Daily Telegraph сообщала, что после ухода Джонсона свои кандидатуры на пост премьер-министра Великобритании выдвинут экс-глава МИД Джереми Хант и бывший министр здравоохранения страны Саджид Джавид. Также о намерении побороться за пост премьера заявлял экс-министр финансов Соединенного Королевства Риши Сунак.
7 июля Джонсон объявил о своем решении уйти с постов премьер-министра Великобритании и лидера Консервативной партии. Он отметил, что будет выполнять обязательства до назначения нового главы правительства, а также добавил, что процесс выбора нового лидера партии должен начаться уже сейчас. При этом процедура выбора будет определена на следующей неделе.
За два дня до отставки из состава правительства Джонсона вышли 50 политиков. В частности, четверо министров, включая глав Минфина и Минздрава, а также почти 20 замминистров.
В Великобритании появились первые кандидаты на пост премьер-министра страны
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