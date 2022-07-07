Пушков на фоне ухода Джонсона допустил ряд отставок западных лидеров

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
Председатель комиссии Совфеда по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков выразил мнение, что ряд западных лидеров могут покинуть свои посты вслед за премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном. Об этом сообщает "Газета.ру".
"Я допускаю, что отставка Джонсона станет первой в ряду таких отставок. Потому что население недовольно, многие не понимают, зачем нужна такая политика", – сказал Пушков.
При этом он отметил, что не стоит ожидать изменения курса западных стран в ситуации на Украине.
"Страны Запада поставили на первый план для себя сохранение либерального мирового порядка, задачу продвижения НАТО и военно-политическую конфронтацию с Россией. Они поставили интересы схватки с Россией выше, чем нужды и потребности своих собственных граждан", – заключил Пушков.
О своей отставке с поста премьер-министра Великобритании Джонсон объявил 7 июля.
Он отметил, что будет выполнять обязательства до назначения нового главы правительства. Джонсон также добавил, что процесс выбора нового лидера партии должен начаться уже сейчас. При этом процедура выбора будет определена на следующей неделе.
Еще до этого 50 политиков вышли из состава правительства премьер-министра Великобритании. Это произошло за последние два дня. К настоящему моменту в отставку подали четверо министров, включая глав Минфина и Минздрава, а также почти 20 замминистров.
Борис Джонсон объявил о своем решении уйти с поста премьер-министра Британии
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