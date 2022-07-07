Политолог рассказал, изменит ли уход Джонсона отношения Британии и РФ

Борис Джонсон объявил о решении подать в отставку с поста премьер-министра Великобритании. Он сообщил, что продолжит выполнять свои обязанности до назначения нового главы правительства. Политический кризис в Британии разразился на фоне очередного скандала вокруг Джонсона. За два дня из его правительства ушли более 50 политиков. Рассказываем подробности, а также разбираемся, наладятся ли отношения Лондона и Москвы с уходом Джонсона.



Скандальная отставка

Фото: AP Photo/Alberto Pezzali

В четверг, 7 июля, Борис Джонсон, занимавший посты премьер-министра Великобритании и лидера правящей Консервативной партии, заявил о досрочном уходе в отставку. Он уточнил, что продолжит исполнять все обязательства, пока не завершится процесс выбора нового главы кабмина. Джонсон также поделился, что ему "грустно отказываться от лучшей работы в мире". Кроме того, заверил, что Великобритания продолжит поддерживать Украину.





Борис Джонсон премьер-министр Великобритании В течение последних дней я пытался убедить своих коллег, что было бы эксцентрично менять правительство, когда мы делаем так много... Я сожалею, что не преуспел в этих спорах. И, конечно, больно не иметь возможности довести до конца столько идей и проектов самому.

Джонсон объявил о своем решении на фоне того, что за последние два дня число политиков, покинувших его правительство, превысило 50 человек. Поводом послужил очередной скандал вокруг премьера, который разразился на прошлой неделе. Выяснилось, что заместитель главного партийного организатора консерваторов Крис Пинчер пьяным домогался двух мужчин. Джонсона стали критиковать за назначение его на высокий пост, хотя премьер знал, что тот в прошлом был замешан в подобной истории.





Месяц назад в отношении главы британского правительства прошло голосование по объявлению ему вотума недоверия. Поводом к проведению процедуры послужил скандал, связанный с вечеринками в правительственной резиденции в 2020–2021 годах. Они состоялись в то время, когда в Великобритании действовал локдаун из-за COVID-19. Джонсон отрицал причастность к этим мероприятиям, однако появившиеся доказательства говорили об обратном.

Посол РФ в Лондоне Андрей Келин, комментируя отставку Джонсона, отметил, что "еще очень рано говорить о том, насколько это повлияет на российско-британские отношения". До этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выразил надежду, что со временем более профессиональные люди придут в Великобритании к власти. "Что касается самого господина Джонсона, то он очень нас не любит. Мы его тоже", – заявил Песков.



Угроза короне

Фото: Victoria Jones/Pool via AP

Юридически у Бориса Джонсона были все основания удержаться у власти еще почти год. Об этом Москве 24 рассказал директор Центра европейской информации, доцент МГИМО Николай Топорнин. Он "пережил" голосование о вынесении вотума недоверия месяц назад, а по британским законам снова провести эту процедуру можно лишь спустя год, пояснил политолог.





Николай Топорнин директор Центра европейской информации, доцент МГИМО Поэтому единственный шанс состоял в том, чтобы уговорить Джонсона написать заявление об отставке по собственному желанию. Есть сведения, что с ним поговорил один из теневых лидеров Консервативной партии, влиятельный политик Майкл Гоув. Он донес Джонсону мысль, что ему нельзя больше оставаться у власти, потому что скандалы будут только набирать обороты, что в конечном итоге не на пользу Британии и королеве.

По мнению эксперта, массовый уход политиков, включая ключевых министров из правительства Джонсона, наглядно показал, что тот лишился одобрения элит. До выборов нового главы кабмина его власть будет сильно ограниченна, прогнозирует политолог. "Он не сможет продвигать собственные инициативы. Повестку дня будут формировать его однопартийцы", – объясняет Топорнин.

Политолог убежден, что после ухода с поста Джонсон уже не сможет вернуться в большую политику. Вероятно, он станет довольствоваться общественной деятельностью, например, заниматься благотворительностью, публичными выступлениями и написанием мемуаров. По мнению эксперта, в конечном счете карьеру Джонсона подвела его экстравагантная манера поведения, которая, впрочем, долгое время приносила ему популярность среди британцев. В частности, тот сумел быстро провести Брексит на фоне нерешительной политики своей предшественницы Терезы Мэй, говорит специалист.





Николай Топорнин директор Центра европейской информации, доцент МГИМО Все это нравилось избирателям. Мне кажется, он заболел звездной болезнью и начал очень нерасчетливо реагировать на череду копившихся скандалов с его участием. Оправдывался до последнего по поводу вечеринки своих министров во время жесткого карантина в стране, вместо того чтобы просто признать, что вечеринка была.

"На самом деле, думаю, британцы его простили, если бы он сразу во всем признался. Но он все отрицал, пока полиция не провела расследование и суд не оштрафовал его на 50 фунтов. Дело не в сумме, а в доказательстве вины, для британцев это весьма значимо", – подчеркнул эксперт.

По мнению политолога, нынешний политический кризис в Великобритании в первую очередь внутренний, на отношения с Москвой он не повлияет. "Следующим вероятным кандидатом на пост премьера считается министр иностранных дел Лиз Трасс. У нее также сильна антироссийская позиция. Есть мнение, что Джонсон был бы даже лучше для Москвы, потому что к нему уже привыкли и от него уже все знают, что ожидать", – рассуждает Топорнин.

Тем не менее отставка Джонсона предоставляет определенные возможности для нормализации отношений Лондона и Москвы, считает специалист. "Но многое зависит от того, кто станет его преемником", – уточнил он.

Еще один важный фактор – развитие ситуации на Украине. По словам Топорнина, сегодня именно это предопределяет отношения Москвы и ведущих западных государств, включая Британию.

