Джонсон заявил, что Великобритания продолжит поддерживать Украину

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Борис Джонсон, объявляя о своем уходе с поста премьер-министра Великобритании, заявил, что Соединенное Королевство продолжит поддерживать Украину.

"Позвольте мне сказать жителям Украины, что я знаю, что мы в Великобритании продолжим поддерживать вашу борьбу за свободу так долго, как это требуется", – сказал он во время своего выступления, трансляцию которого вел телеканал Sky News.

Ранее стало известно, что Джонсон объявил о своем решении уйти с постов премьер-министра Великобритании и лидера Консервативной партии.

Он отметил, что будет выполнять обязательства до назначения нового главы правительства. Джонсон также добавил, что процесс выбора нового лидера партии должен начаться уже сейчас. При этом процедура выбора будет определена на следующей неделе.

Еще до этого 50 политиков вышли из состава правительства премьер-министра Великобритании. Это произошло за последние два дня. К настоящему моменту в отставку подали четверо министров, включая глав Минфина и Минздрава, а также почти 20 замминистров.