Матвиенко назвала Джонсона главным русофобом

Фото: AP Photo/Paul White
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что премьер-министр Великобритании Борис Джонсон играл роль главного русофоба в последнее время. Об этом пишет ТАСС.
"Он дискредитировал себя в глазах собственных граждан как премьер-министр, как политик", – высказалась она.
Матвиенко уверена, что у Джонсона нет другого выхода, кроме ухода в отставку, учитывая нынешний уровень недоверия к нему со стороны жителей Соединенного Королевства.
До этого в СМИ появилась информация, что Джонсон в ближайшие часы объявит об уходе с поста премьер-министра Великобритании. Отмечалось, что в течение дня он выступит с обращением к нации. При отказе Джонсона уйти в отставку его может ждать повторный вотум о доверии на следующей неделе.
Ранее стало известно, что уже 50 политиков вышли из состава правительства премьер-министра Великобритании. Это произошло за последние два дня. К настоящему моменту в отставку подали четверо министров, включая глав Минфина и Минздрава, а также почти 20 замминистров.
Однако Джонсон заявлял членам правительства, что не покинет свой пост. Глава британского кабмина считает, что его уход приведет с нестабильности и нескольким месяцам хаоса. Он отметил, что полон решимости удержаться у власти, несмотря на массовые отставки.
Премьер-министр Великобритании уходит в отставку – СМИ
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