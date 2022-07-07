Володин назвал ушедшего в отставку Джонсона покровителем Зеленского

Фото: AP/Ukrainian Presidential Press Office

Председатель Госдумы Вячеслав Володин прокомментировал уход в отставку премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона в своем телеграм-канале.

"Близкий друг и покровитель Зеленского, премьер Британии Борис Джонсон вынужден покинуть свой пост", – написал он в публикации.

Володин заявил, что Джонсон – это "один из главных идеологов войны против России" и именно на нем лежит вина за обстрелы мирных российских городов – Белгорода, Курска.

Кроме того, спикер Госдумы посоветовал европейским лидерам задуматься, к чему приводит политика, которую они избрали.

Ранее стало известно, что Джонсон объявил о своем решении уйти с постов премьер-министра Великобритании и лидера Консервативной партии.

Он отметил, что будет выполнять обязательства до назначения нового главы правительства. Джонсон также добавил, что процесс выбора нового лидера партии должен начаться уже сейчас. При этом процедура выбора будет определена на следующей неделе.

Еще до этого 50 политиков вышли из состава правительства премьер-министра Великобритании. Это произошло за последние два дня. К настоящему моменту в отставку подали четверо министров, включая глав Минфина и Минздрава, а также почти 20 замминистров.

