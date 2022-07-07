Джабаров назвал Джонсона одним из самых слабых премьер-министров Великобритании

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Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров назвал Бориса Джонсона одним из самых слабых и одиозных премьер-министров Великобритании.

"Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон уходит в отставку. Его правительство развалилось буквально за сутки. А как грозился, как грозился! Еще чуть-чуть, и бесславно уйдет в историю. Один из самых слабых и одиозных британских премьеров", – написал Джабаров в своем телеграм-канале.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в ближайшие часы объявит об уходе со своего поста. В течение дня премьер выступит с обращением к нации. А при его отказе уйти в отставку Джонсона может ждать повторный вотум о доверии на следующей неделе.

До этого стало известно, что уже 50 политиков вышли из состава правительства премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона. Это произошло за последние два дня. К настоящему моменту в отставку подали четверо министров, включая глав Минфина и Минздрава, а также почти 20 замминистров.

Должность министра по делам Северной Ирландии покинул и Брэндон Льюис. Подавая в отставку, он сослался на этические соображения.

Поводом для перестановок в кабмине стал скандал вокруг заместителя главного партийного организатора тори Криса Пинчера, который в состоянии алкогольного опьянения домогался двух мужчин. При этом Пинчера на высокие партийные и правительственные посты назначал именно Джонсон.

