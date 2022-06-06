Джонсон получил вотум доверия от правящей партии консерваторов

06 июня, 23:45
Фото: depositphotos/junek.jakub@gmail.com
Премьер-министр Великобритании и лидер правящей Консервативной партии Борис Джонсон заручился поддержкой депутатов-консерваторов по вопросу о доверии ему.
По итогам голосования, которое состоялось 6 июня, 211 парламентариев выступили против предъявления Джонсону вотума недоверия, 148 проголосовали за. Таким образом, политик сохранил свои посты.
Необходимость в вотуме доверия возникла после того, как 54 депутата высказали недовольство скандалом вокруг вечеринок в канцелярии премьер-министра в разгар ограничений из-за коронавируса.
Сообщения о вечеринках в правительственной резиденции во время локдауна в Великобритании появились в декабре 2021 года. Расследованием ситуации занимался в том числе Скотланд-Ярд.
В апреле стало известно, что Джонсон оплатил штраф за вечеринки во время карантина и извинился за случившееся. Он заявил, что необходимо вынести уроки из произошедшей ситуации.
В мае этого года телеканал Sky News сообщил, что Джонсон взял на себя полную ответственность за вечеринки во время локдауна из-за COVID-19. Он еще раз извинился перед британцами и отказался уходить в отставку, а также увольнять других чиновников.
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