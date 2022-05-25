Джонсон взял на себя ответственность за вечеринки во время локдауна

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Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон взял на себя полную ответственность за вечеринки во время локдауна из-за COVID-19. Об этом сообщает Sky News.

"Я хотел бы вновь извиниться перед палатой общин, перед всей страной за то, что я принял участие в коротком собрании во время обеда 19 июня 2020 года в зале заседания кабинета министров, за что я получил штраф", – сказал Джонсон.

При этом он отказался уходить в отставку и увольнять других чиновников, подчеркнув, что, "какими бы ни были ошибки правительства и канцелярии в этот очень сложный период", они продолжают выполнять свои задачи в напряженном режиме.

Сообщения о вечеринках в правительственной резиденции во время локдауна в Великобритании появились в декабре 2021 года. Расследованием ситуации занимался в том числе Скотланд-Ярд.

Позднее Джонсон оплатил штраф за вечеринки во время карантина и еще раз извинился за случившееся. По его словам, необходимо вынести уроки из произошедшей ситуации.

