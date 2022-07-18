Политолог предрек Борису Джонсону уход из большой политики

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Борис Джонсон, объявивший о своем решении уйти с поста премьер-министра Великобритании, будет через время мечтать снова занять это место, однако ему не удастся вернуться в большую политику. Такое мнение выразил политолог Юрий Светов, сообщает Life.ru.

Несмотря на то, что Джонсон подражает Уинстону Черчиллю, он пойдет по пути Терезы Мэй, отметил эксперт.

"Она в общей палате заседает сейчас. У нее депутатский мандат. Она так называемая заднескамеечница. Он там сядет рядом с ней на какое-то время. Потом будет надеяться, что его призовут. Он же подражает Черчиллю", – рассказал политолог.

Светов подчеркнул, что британские политики, которые рассчитывают на кресло премьер-министра, не захотят находиться в тени Джонсона, поэтому не допустят его возвращения.

Кроме того, Джонсону будет мешать и его репутация.

"Его эпатажность, скандальность далеко не всем нравилась", – заключил эксперт.

Ранее сообщалось, что за пост премьера Великобритании будут бороться восемь претендентов, которым удалось получить голоса не менее 20 членов фракции консерваторов.

Среди них – экс-глава Минфина Риши Сунак, глава МИД Лиз Трасс, министр финансов Надим Захави, экс-глава МИД Джереми Хант, замминистра по международной торговле Пенни Мордонт, председатель комитета палаты общин Том Тугендхат, генпрокурор Англии и Уэльса Суэлла Браверман, экс-замминистра по делам женщин и равноправия Кеми Баденок.

7 июля Борис Джонсон объявил о своем решении уйти с постов премьер-министра Великобритании и лидера Консервативной партии. Он отмечал, что будет выполнять обязательства до назначения нового главы правительства.

