Риши Сунак набрал наибольшее количество голосов в третьем туре выборов премьера Британии

18 июля, 22:45
Фото: AP Photo/Alberto Pezzali
Бывший глава минфина Великобритании Риши Сунак набрал больше всех голосов в третьем туре выборов лидера Консервативной партии и премьер-министра Соединенного Королевства. Трансляцию вел телеканал Sky News.
Стало известно, что в четвертый тур прошли:
Борис Джонсон объявил о своем решении уйти с постов премьер-министра Великобритании и лидера Консервативной партии 7 июля. Он отметил, что будет выполнять обязательства до назначения нового главы правительства, а также добавил, что процесс выбора нового лидера партии должен начаться уже сейчас. При этом процедура выбора будет определена на следующей неделе.
За два дня до отставки из состава правительства Джонсона вышли 50 политиков. В частности, четверо министров, включая глав Минфина и Минздрава, а также почти 20 замминистров.
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