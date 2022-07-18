Риши Сунак набрал наибольшее количество голосов в третьем туре выборов премьера Британии

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Бывший глава минфина Великобритании Риши Сунак набрал больше всех голосов в третьем туре выборов лидера Консервативной партии и премьер-министра Соединенного Королевства. Трансляцию вел телеканал Sky News.

Стало известно, что в четвертый тур прошли:

экс-глава минфина Риши Сунак – 115 голосов;

замминистра по международной торговле Пенни Мордонт – 82 голоса;

глава МИД Лиз Трасс – 71 голос;

экс-замминистра по делам женщин и равноправия Кеми Баденок – 58 голосов.

Ранее Брейди сообщил , что результаты выборов станут известны к 5 сентября. Для попадания в первый тур кандидатам необходимо было заручиться поддержкой минимум 20 членов фракции. Во втором туре нужно было набрать 30 голосов. После 21 июля в гонке должны остаться лишь двое кандидатов, судьбу которых будут определять члены Консервативной партии.

Борис Джонсон объявил о своем решении уйти с постов премьер-министра Великобритании и лидера Консервативной партии 7 июля. Он отметил, что будет выполнять обязательства до назначения нового главы правительства, а также добавил, что процесс выбора нового лидера партии должен начаться уже сейчас. При этом процедура выбора будет определена на следующей неделе.

За два дня до отставки из состава правительства Джонсона вышли 50 политиков. В частности, четверо министров, включая глав Минфина и Минздрава, а также почти 20 замминистров.