Борис Джонсон может стать следующим генсеком НАТО – СМИ

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Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в 2023 году может побороться за должность генерального секретаря НАТО. Об этом пишет The Telegraph со ссылкой на членов комитета по оборонным вопросам британского парламента.
В материале говорится, что из-за ситуации на Украине Джонсон оказался в "активе" антироссийской политической и экономической кампании Запада.
Как отметил экс-министр по вопросу выхода Британии из ЕС Дэвид Джонс, именно Джонсон повлиял на решение Швеции и Финляндии подать заявки на членство в Альянс.
"Любой выдающийся британец был бы отличным выбором. Если Борис Джонсон действительно собирается это сделать, конечно, я бы поддержал его", – заявил, в свою очередь, член парламента от консерваторов Ричард Дракс.
Авторы статьи подчеркнули, что политическую поддержку Джонсону в случае выдвижения на пост генсека НАТО окажет и Киев.
7 июля Борис Джонсон объявил о своем решении уйти с постов премьер-министра Великобритании и лидера Консервативной партии. Он отмечал, что будет выполнять обязательства до назначения нового главы правительства.
Ранее сообщалось, что за пост премьера Великобритании будут бороться восемь претендентов, которым удалось получить голоса не менее 20 членов фракции консерваторов.
Среди них – экс-глава Минфина Риши Сунак, глава МИД Лиз Трасс, министр финансов Надим Захави, экс-глава МИД Джереми Хант, замминистра по международной торговле Пенни Мордонт, председатель комитета палаты общин Том Тугендхат, генпрокурор Англии и Уэльса Суэлла Браверман, экс-замминистра по делам женщин и равноправия Кеми Баденок.
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