Джонсон не хочет покидать пост лидера Консервативной партии до следующих выборов – СМИ

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Принявший решение покинуть пост премьер-министра Великобритании Борис Джонсон заявил о желании сохранить пост лидера Консервативной партии до следующих выборов, сообщает газета The Telegraph.

"Он хочет продолжать, чтобы закончить работу. Он хочет бороться на следующих парламентских выборах в качестве лидера Консервативной партии", – приводит издание слова члена палаты лордов и донора тори лорда Краддаса.

Джонсон также выразил уверенность в том, что в случае проведения выборов в ближайшие дни при сохранении им поста лидера партии он бы смог одержать победу на этих выборах.

Кроме того, Джонсон также подтвердил планы вернуться на пост лидера консерваторов.

Борис Джонсон объявил о своем решении уйти с постов премьер-министра Великобритании и лидера Консервативной партии 7 июля. Он отметил, что будет выполнять обязательства до назначения нового главы правительства.

