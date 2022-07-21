РФ надеется на более взвешенную риторику будущего премьера Британии – Песков

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Россия надеется на более взвешенную в отношении нее риторику будущего премьера Британии. Об этом сообщил ТАСС представитель Кремля Дмитрий Песков.

Однако он заявил, что все происходящее в Великобритании является внутренним делом страны.

"А с учетом всех ранее сделанных заявлений мы надеемся, что будущий или будущая премьер-министр Великобритании все-таки, заняв это кресло, станет склоняться к более взвешенной и сбалансированной риторике в отношении нашей страны", – заключил Песков.

Ранее глава парламентского комитета Консервативной партии Великобритании Грэм Брейди сообщил, что результаты выборов станут известны к 5 сентября. Для попадания в первый тур кандидатам необходимо было заручиться поддержкой минимум 20 членов фракции. Во втором туре нужно было набрать 30 голосов. После 21 июля в гонке должны остаться лишь двое кандидатов, судьбу которых будут определять члены Консервативной партии.

Борис Джонсон объявил о своем решении уйти с постов премьер-министра Великобритании и лидера Консервативной партии 7 июля. Он отметил, что будет выполнять обязательства до назначения нового главы правительства.