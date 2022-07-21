Британцы возмущены рекордной инфляцией в стране – СМИ

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Новости о рекордном подорожании стоимости жизни в Великобритании подогревают растущее недовольство населения, сообщает газета Financial Times.

По информации издания, в июне инфляция в Соединенном Королевстве оказалась намного выше прогноза – 9,4%. Указывается, что данный показатель является худшим среди государств G7.

Отмечается, что главным триггером инфляции в Британии стал рост цен на продовольствие и бензин. Кроме того, в королевстве ожидают, что к октябрю ситуация ухудшится. В частности, повысятся цены на энергоносители.

Сотрудники Королевской почты собираются выйти на забастовку, которая может стать крупнейшей летней демонстрацией в стране, говорится в публикации. Недовольны и работники государственного сектора, которым правительство предложило повысить зарплату лишь на 5%, что ниже уровня инфляции.

Ранее аналитики консалтинговой компании Cornwall Insight предупредили, что в январе следующего года счета за электроэнергию для британских домохозяйств могут вырасти до более чем трех тысяч фунтов стерлингов за год. По мнению экспертов, такое развитие событий может ввергнуть в нищету миллионы британцев.

До этого экс-руководитель второй по величине торговой сети в Великобритании Sainsbury's Джастин Кинг заявил, что в Соединенном Королевстве заканчивается "золотой век" дешевой еды. По его словам, британские домохозяйства должны быть готовы к тому, что в долгосрочной перспективе счета за продукты станут более высокими.

