Все бассейны Великобритании могут закрыться из-за роста цен – СМИ

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Все бассейны в Великобритании рискуют закрыться из-за долгов и энергокризиса, сообщает газета Financial Times.

Отмечается, что плавание является самым популярным видом физической активности у британцев, однако еще до пандемии коронавируса один из крупнейших участников отрасли опубликовал отчет, в котором указывалось, что почти половина и 4 тысяч бассейнов закроется к 2030 году.

Среди причин назывались изношенность инфраструктуры и нецелесообразность ремонта. К существующим проблемам добавился рост цен на электроэнергию.

"По мере накопления долгов после пандемии и роста цен на энергию на 100–150% со времен 2019 года, число закрытых бассейнов, вероятно, сильно вырастет. Быть закрытым рискует буквально любой бассейн", – приводит издание слова главы компании Swim England Джейн Никерсон.

Другие операторы отрасли сообщили, что планируют ограничить объем предоставляемых услуг, сократить персонал и снизить температуру воды в бассейнах. В то же время они считают, что все эти меры не позволят изменить ситуацию к лучшему.

Ранее экс-руководитель второй по величине торговой сети в Великобритании Sainsbury's Джастин Кинг заявил, что в Соединенном Королевстве заканчивается "золотой век" дешевой еды. По его словам, британские домохозяйства должны быть готовы к тому, что в долгосрочной перспективе счета за продукты станут более высокими.