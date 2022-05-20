Британцы вынуждены искать убежище в McDonald's из-за подскочивших цен – СМИ

Британцы перебираются жить в McDonald's из-за высоких цен на электричество. Об этом пишет The Guardian.

Как сообщает издание, люди покупают своим детям Хэппи Мил за несколько фунтов и часами сидят в ресторанах, греются и используют бесплатный Wi-Fi. Кроме того, британцев в особо тяжелом положении пускают в технические помещения – кухни и ванные комнаты, где они могут принять душ.

Авторы статьи приводят в пример результаты исследования, согласно которым уже 40% жителей испытывают трудности с внесением следующего платежа за коммунальные услуги. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

