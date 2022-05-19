"Айнтрахт" стал победителем Лиги Европы

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Футболисты немецкого "Айнтрахта" обыграли шотландский "Рейнджерс" в финале Лиги Европы 2021/2022 годов.

Встреча состоялась на стадионе "Рамон Санчес Писхуан" в испанской Севилье и завершилась со счетом 1:1 (по пенальти 5:4).

Счет в матче открыл нападающий шотландцев Джо Арибо на 57-й минуте. Франкфуртцы смогли восстановить равновесие усилиями Рафаэля Борре спустя 12 минут. Остаток матча, включая допольнительные 30 минут, прошел без забитых мячей. Таким образом, судьба трофея решилась в серии пенальти, где точнее оказались футболисты "Айнтрахта".

Стоит отметить, что этот титул стал первым еврокубком для команды из Франкфурта-на-Майне за последние 42 года.

Ранее сообщалось, что тысячи фанатов немецкого футбольного клуба "Айнтрахт" прорвались на поле сразу после финального свистка. В ответном полуфинальном матче франкфуртский "Айнтрахт" на своем поле обыграл лондонский "Вест Хэм" со счетом 1:0.