Тысячи фанатов футбольного клуба "Айнтрахт" прорвались на поле после победы команды

Тысячи фанатов немецкого футбольного клуба "Айнтрахт" прорвались на поле сразу после финального свистка. Их команда впервые за последние 42 года будет бороться за главный трофей в еврокубках. В ответном полуфинальном матче франкфуртский "Айнтрахт" на своем поле обыграл лондонский "Вест Хэм" со счетом 1:0.

По итогам двух встреч немецкий клуб вышел на главный матч турнира. Решающий поединок Лиги Европы состоится 18 мая в Севилье. Там "Айнтрахт" встретится с клубом "Рейнджерс" из Глазго.

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