Волейболистки столичного "Динамо" повели в серии за третье место чемпионата РФ

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Волейболистки столичного "Динамо" выиграли у казанского одноименного клуба и повели в серии за третье место чемпионата России.

Встреча завершилась со счетом 3:2.

Следующие игры пройдут в Казани 4 и 8 мая.

Ранее сообщалось, что российские хоккеисты обыграли команду Белоруссии во втором товарищеском матче. Поединок завершился в овертайме со счетом 3:2. У победителей голами отметились Илья Сафонов, Данил Башкиров и Марат Хайруллин, в белорусской сборной – Егор Чезганов и Виталий Пинчук.

