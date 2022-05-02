РФС может оспорить решение об отстранении сборных и команд РФ от соревнований

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Российский футбольный союз может подать иски в Спортивный арбитражный суд по факту отстранения команд и сборных РФ от соревнований на следующий сезон. Об этом сообщает ТАСС.

Союз также выразил категорическое несогласие с решением УЕФА.

"РФС продолжит защиту собственных интересов в рамках уже рассматриваемых в Спортивном арбитражном суде в Лозанне дел и оставляет за собой право подачи новых заявлений", – говорится в заявлении.

Ранее сообщалось, что российская сборная не примет участие в Лиге наций сезона 2022–2023. Команда займет последнее, четвертое место в группе и 16 место в общей таблице. Российские футбольные клубы отстранили от участия в еврокубках на сезон 2022–2023. Российская женская сборная также не будет участвовать в финальном турнире чемпионата Европы.

