"Зенит" в четвертый раз подряд стал чемпионом России по футболу

Фото: ТАСС/Александр Демьянчук

Петербургский футбольный клуб "Зенит" одержал победу над столичным "Локомотивом" в матче 27-го тура Тинькофф – Российской премьер-лиги и досрочно стал чемпионом России по футболу.

Матч состоялся в субботу, 30 апреля, на "Газпром-Арене" в Санкт-Петербурге. Игра завершилась со счетом 3:1 в пользу "Зенита".

В составе петербургского ФК голы забили Иван Сергеев, Малком и Андрей Мостовой. У "Локомотива" отличился Джирано Керк.

Отмечается, что для "Зенита" этот титул стал восьмым в российской истории и четвертым подряд, до этого игроки петербургского клуба выигрывали чемпионат России в 2007, 2010, 2012, 2015, 2019, 2020 и 2021 годах.

Ранее столичный хоккейный клуб ЦСКА выиграл у магнитогорского "Металлурга" в седьмом матче финальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги и во второй раз в истории стал обладателем Кубка Гагарина. Игра состоялась в субботу, 30 апреля, в Магнитогорске. Матч завершился со счетом 4:1 в пользу ЦСКА.