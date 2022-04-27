Как "Манчестер Сити" обыграл "Реал" в первом полуфинальном матче ЛЧ

26 апреля "Манчестер Сити" одержал победу над мадридским "Реалом" в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов: встреча завершилась со счетом 4:3. Спортивный обозреватель Москвы 24 Тимур Фехретдинов рассказывает об одном из самых увлекательных матчей года.



Противостояния "Манчестер Сити" и "Реал Мадрида" в четвертьфинале Лиги чемпионов вышли похожими по степени сопротивления соперников, но кардинально разными с точки зрения содержания. Команда Карло Анчелотти на пару с "Челси" за две игры забила девять голов и вырвала путевку в следующий раунд лишь в дополнительное время второго матча. Подопечные Пепа Гвардиолы тоже прошли в полуфинал, что называется, на тоненького, но забили всего один мяч – и тот в первой встрече. В ответной игре большую часть времени футболисты "Сити" пытались не пропустить и всячески косплеили "Атлетико", который за 90 минут дебютного поединка в Манчестере не нанес ни одного удара по воротам соперника.

Так что противостояние "Сити" и "Реала" могло с равной степенью вероятности скатиться в одну из этих крайностей. И маятник, к счастью для болельщиков обеих команд и просто любителей красивого футбола, качнулся именно в сторону голов и яркой игры. "Манчестер" открыл счет уже на второй минуте. Рияд Марез на правом фланге сместился в центр, навесил в штрафную, а Кевин де Брюйне оторвался от защитника и головой вколотил мяч в сетку. Не прошло и десяти минут, как "Сити" забил второй. Де Брюйне с левого фланга сделал кросс в штрафную, Габриэл Жезус получил мяч, развернулся и поразил ворота Тибо Куртуа.

Однако "Реал" не расклеился и начал предпринимать попытки для камбэка.

На 25-й минуте прессинг мадридцев заставил оборону "Сити" допустить грубую ошибку, которая могла закончиться голом. Винисиус решил добежать до голкипера "Сити" Эдерсона, тот отдал короткий пас на Рубена Диаша: Карим Бензема подкрался сзади и отобрал у португальца мяч. Снаряд отскочил к Винисиусу, но нападающий "Реала" оказался в офсайде. Тут же "Манчестер" ответил двумя опасным контратаками – сначала неточно пробил Марез, а после считаных сантиметров не хватило Филу Фодену, чтобы закатить снаряд в дальний угол.

А затем "Реал" все-таки отыграл один гол. На 33-й минуте Ферлан Менди слева сделал заброс на Бензема, а французский нападающий сумел подстроиться и переправил мяч в сетку. Второй тайм вновь начался с доминации "Сити". На 47-й минуте Марез не без ошибки защитников "Реала" убежал в молниеносную контратаку, пробил и попал в штангу. На добивании оказался Фоден, однако Дани Карвахаль успел добежать до штрафной и выбил мяч с ленточки. Тем не менее на 53-й минуте Фоден стал автором гола и увеличил преимущество в счете. Фернандиньо ускорился по правой бровке, подал в центр, а 21-летний англичанин головой замкнул комбинацию.



Но мадридцы тоже не собирались останавливаться. Всего спустя пару минут от "Реала" прилетел ответный гол, причем с того же фланга. Винисиус накрутил Фернандиньо, ускорился, ворвался в штрафную и без особых проблем переиграл Эдерсона, катнув мяч в дальний угол. На 66-й минуте "Сити" снова мог увеличить разницу в счете до двух голов: Александр Зинченко на левом краю штрафной перевел мяч в центр, а Эмерик Лапорт в касание послал снаряд в створ – спас команду Тибо Куртуа. На 74-й минуте хозяева все-таки забили четвертый гол. Тони Кроос срубил Зинченко на подходах к штрафной, но судья дал продолжить игру. Мяч подхватил Бернарду Силва, который прошел несколько метров и зарядил точно в ближний верхний угол.

Почти сразу же "Манчестер" мог забивать и пятый. Марез справа ворвался штрафную, накрутил двух защитников и нанес удар. Но, по всей видимости, алжирцу в этом матче отличиться было попросту не суждено, потому что мяч прокатился рядом со штангой и покинул поле. До конца матча "Реал" опять умудрился сократить отставание. На 80-й минуте гости заработали пенальти после игры рукой Лапорта. Одиннадцатиметровый реализовал Бензема, по-пижонски забив мяч "паненкой".

В итоге "Сити" и "Реал" выдали чудо-матч, который однозначно можно назвать одним из лучших футбольных поединков года.

Стоит ли ожидать подобной феерии в ответном матче, сказать сложно. Скорее нет: все-таки каждая ошибка (а их в первой игре оказалось немало) будет стоит командам путевки в финал. Поэтому и Гвардиола, и Анчелотти явно сделают выводы и внесут в свои тактические наработки те изменения, которые позволят выжать из ответной встречи максимум. "Реалу" нужен всего один мяч, чтобы вернуть голевой баланс в это противостояние. Так что если любая из команд забьет быстрый гол, как это случилось в поединке в Манчестере, то проигрывающей команде невольно придется использовать план Б. Для "Сити" это будет возвращение к статус-кво, а для мадридцев – игра ва-банк. И тогда нас снова ждет открытый футбол, нервы и бешеные эмоции.