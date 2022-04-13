Как "Реал" и "Вильярреал" вышли в полуфинал Лиги чемпионов УЕФА

12 апреля состоялась часть ответных четвертьфинальных матчей Лиги чемпионов УЕФА. "Бавария" принимала "Вильярреал", а мадридский "Реал" у себя дома встречался с лондонским "Челси". Спортивный обозреватель Москвы 24 Тимур Фехретдинов – о том, чем закончились эти матчи.

Пять голов и спасение "Реала"

Фото: AP Photo/Manu Fernandez

Неделю назад казалось, что в противостоянии "Реала" и "Челси" все уже почти решено. Мадридцы в гостях обыграли лондонский клуб со счетом 3:1, а Карим Бензема оформил хет-трик. Конечно, такой исход получился стечением многих обстоятельств. И не сказать, что "Реал" был на голову сильнее, более того, судя по статистике, "Челси" имел преимущество во всем, кроме голов. Просто подопечные Карло Анчелотти были точнее и реализовывали свои моменты, тогда как английский клуб расстреливал преимущественно трибуны "Стэмфорд Бридж".

В ответной игре в Мадриде команда Томаса Тухеля, сделав достаточно выводов, выглядела абсолютно иначе. Для начала "Челси" сумел забить быстрый гол. На 15-й минуте Матео Ковачич на левом фланге отдал передачу низом, Рубен Лофтус-Чик в касание отыгрался с Тимо Вернером, а тот таким же быстрым пасом вывел в штрафную Мэйсона Маунта. 19-й номер "Челси" оказался точен, мощным ударом поразив ворота Тибо Куртуа. Футболисты "Реала" в течение первого тайма пытались сравнять счет, но так ни разу не попал в створ.

А почти сразу после перерыва гости забили еще. На 51-й минуте "Челси" успешно реализовал стандарт (который, важно сказать, был назначен ошибочно).

После подачи Маунта с углового расторопнее всех в штрафной оказался Антонио Рюдигер, головой переправив мяч в угол ворот. На 62-й минуте английский клуб увеличил разницу в счете: на этот раз ворота Куртуа поразил Маркос Алонсо. Однако гол испанского защитника не засчитали – после видеоповтора судья решил, что игрок "Челси" в момент удара подыграл себе рукой.



Фото: AP Photo/Manu Fernandez

Тем не менее гости все-таки забили третий, уже по всем правилам. На 75-й минуте Ковачич классной передачей вывел Вернера почти что один на один с голкипером. Немецкий нападающий, казалось, заиграл момент, так как успели вернуться защитники. Но Тимо на краю штрафной обыграл сначала одного игрока, затем сместился в центр, качнул второго, третьего и пробил: после рикошета от Куртуа мяч неспешно отправился в дальний угол. Впрочем, "Реал" сумел вернуться в игру. На 80-й минуте Лука Модрич сделал шикарный заброс в штрафную, а Родриго в касание послал мяч мимо Эдуара Менди.

Так как по итогам основного времени "Челси" выиграл 3:1 (следовательно, по сумме двух матчей было 4:4), игра перешла в экстра-тайм. А там "Реал" все-таки взял свое. На 96-й минуте Винисиус ускорился по левому флангу, навесил в штрафную, а Бензема головой вколотил мяч в сетку. Этот гол по итогу и стал победным. Таким образом, "Реал" в 15-й раз пробился в полуфинал Лиги чемпионов. А наставник мадридцев Карло Анчелотти стал третьим специалистом в истории ЛЧ (после Жозе Моуринью и Хосепа Гвардиолы), который дошел до этой стадии турнира в восьмой раз в карьере.

Героический "Вильярреал"

Фото: AP Photo/Matthias Schrader

В первом матче четвертьфинала "Вильярреал" сделал сенсацию. Испанцы у себя дома обыграли "Баварию" со счетом 1:0, хотя те, кто смотрел матч, понимают: мюнхенцам еще повезло. Команда Унаи Эмери так часто и так опасно ловила соперника на контратаках, что могла забивать минимум четыре. Но где-то спасало элементарное везение, где-то блокировали удары вовремя подоспевшие защитники, а где-то доставал мячи Мануэль Нойер. Последний, стоит заметить, в одном из эпизодов сам чуть не привез гол, так что имел все шансы стать главным антигероем встречи.

Ответная игра обещала быть еще интереснее. И, несмотря на отсутствие обилия голов, как в параллельном матче, она такой и вышла.

С первых минут "Бавария" ринулась забивать. Уже на третьей минуте мюнхенцы могли выходить вперед. После заброса Лероя Сане Томас Мюллер оказался один на один с Херонимо Рульи, но не смог нанести точный удар. Правда, тут же выяснилось, что игрок "Баварии" все равно находился в офсайде. Еще несколько опасных моментов создали команды до перерыва, но удар Мюллера, пожалуй, так и остался самым близким к голу.



Фото: AP Photo/Matthias Schrader

А вот в начале второго тайма "Бавария" все-таки открыла счет. На 52-й минуте "Вильярреал" допустил ошибку при выходе из обороны, и немецкий клуб тут же воспользовался шансом. Роберт Левандовски после передачи Мюллера пробил с линии штрафной – от штанги мяч отскочил точно в ворота. Отчасти гол оказался на совести не только провалившейся защиты, но и голкипера: Рульи зачем-то решил выйти из ворот, но очутился в полупозиции, поэтому не смог дотянуться до мяча. На 71-й минуте "Бавария" едва не забила второй: Сане с правого фланга навесил в штрафную, Мюллер нанес удар головой – мимо.

Однако "Вильярреал" дождался своего шанса. На 88-й минуте футболисты испанского клуба разогнали контратаку, Хуан Фойт отпасовал на Жерара Морено, тот вырезал передачу в центр, а вышедший на замену Саму Чуквезе первым же ударом успешно замкнул комбинацию. "Бавария" была попросту не готова к такому развитию событий. В результате "желтая субмарина" впервые за 16 лет вышла в полуфинал Лиги чемпионов. А Унаи Эмери сделал так, что маленький городок Вильярреаль с населением 50 тысяч человек наделал шума во всем мире.