"Вильярреал" впервые за 16 лет вышел в полуфинал Лиги чемпионов

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Ииспанский футбольный клуб "Вильярреал" сыграл вничью с немецкой "Баварией" в ответном матче четвертьфинальной стадии Лиги чемпионов. Игра прошла в Германии и завершилась со счетом 1:1.

В составе "Баварии" гол на 52-й минуте забил Роберт Левандовский, у "Вильярреала" на 88-й минуте отличился Самуэль Чуквуезе.

Первый четвертьфинальный матч прошел в Испании и завершился победой "Вильярреала". Счет составил 1:0. Таким образом, испанская команда впервые за 16 лет пробилась в полуфинал Лиги чемпионов с общим счетом по итогам двух встреч – 2:1.

В полуфинале испанский клуб встретится с победителем противостояния между португальской "Бенфикой" и английским "Ливерпулем".

В конце февраля "Вильярреал" сыграл вничью с итальянским "Ювентусом" в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Встреча прошла на стадионе в Вильярреале. Игра завершилась со счетом 1:1.

Счет на 31-й секунде игры открыл Душан Влахович. Как утверждается на официальном сайте UEFA, игрок стал автором самого быстрого гола среди дебютантов Лиги чемпионов.