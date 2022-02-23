"Ювентус" и "Вильярреал" сыграли вничью в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов

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Итальянский футбольный клуб "Ювентус" сыграл вничью с испанским "Вильярреалом" в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

Встреча прошла на стадионе в Вильярреале. Игра завершилась со счетом 1:1.

Счет на 31-й секунде игры открыл Душан Влахович. Как утверждается на официальном сайте UEFA, игрок стал автором самого быстрого гола среди дебютантов Лиги чемпионов.

Ответный мяч в составе "Вильярреала" на 66-й минуте встречи забил Даниэль Парехо.

Второй матч между командами пройдет в Турине. Встреча запланирована на 16 марта.

Ранее футболисты итальянского клуба "Интер" уступили английскому "Ливерпулю" в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

Игра прошла на стадионе "Сан-Сиро" в Италии. Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу англичан.