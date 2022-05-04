Фото: Агентство "Москва"/Андрей Любимов

Сергей Собянин представил меры поддержки для владельцев автошкол, автосервиса и аттракционов. Об этом он сообщил на своем сайте.

"Две недели назад мы завершили формирование пакета мер поддержки нестационарных торговых объектов. А теперь – дополнили его аналогичными мерами помощи владельцам других некапитальных сооружений", – рассказал столичный мэр.

По словам Собянина, особенно в поддержке нуждается бизнес, работающий в столичных парках: аттракционы, веревочные парки, батуты, аэродинамические трубы, тиры, детские автогородки, контактные зоопарки и лектории.

Также мэр уточнил, что поддержка будет оказана предпринимателям, использующим закрытые площадки и автодромы автошкол, точки техобслуживания и ремонта авто, плоскостные парковки и отстойно-разворотные площадки наземного общественного пассажирского транспорта, открытые спортивные, игровые, площадки для детей, отдыха, выгула и дрессировки собак.

Кроме того, столичные власти поддержат спортивные сооружения и пункты проката инвентаря, малые архитектурные формы, фонтаны, общественные туалеты нестационарного типа.

Отмечается, что в городской пакет поддержки вошли такие меры, как продление до 31 декабря 2023 года договоров на размещение некапитальных объектов, истекающих не позднее 31 декабря текущего года – без проведения торгов, снижение обеспечительных платежей по договорам до одного месячного платежа. Уточняется, что средства, превышающие эту сумму, будут направлены в счет уплаты сегодняшних платежей, что фактически означает освобождение владельцев некапитальных объектов от платы на срок до 9 месяцев. Также будет предоставлена отсрочка по оплате за второй квартал этого года до 31 декабря следующего года.

Собянин также напомнил, что перед майскими праздниками был принят ряд важных решений о поддержке жителей столицы и отдельных секторов экономики, оказавшихся под ограничениями. В частности, было упрощено получение детских пособий.

Столичный мэр отметил, что доходы граждан, уволенных после 1 марта текущего года и в течение 3 месяцев признанных безработными, не будут учитываться при оценке нуждаемости семьи для назначения следующих мер поддержки:

ежемесячное пособие на детей в возрасте от 0 до 3 лет, от 3 до 7 лет и от 7 до 18 лет – при этом пособие будет назначено на 6 месяцев, либо до достижения ребенком возраста 3, 7 или 18 лет;



выплата при рождении ребенка в семье, где возраст обоих родителей не превышает 35 лет (молодые родители);



заключение соцконтракта (оказание помощи малообеспеченным семьям в обмен на обязательства родителей предпринимать активные усилия по трудоустройству);



предоставление адресной социальной помощи.

"Благодаря временной отмене проверки нуждаемости поддержку получат многие москвичи, которые не по своей вине вынуждены искать новую работу. Даже если у них есть какие-то накопления или дополнительные доходы, забота со стороны города в этой стрессовой ситуации явно не будет лишней", – пояснил градоначальник.

Среди принятых мер поддержки также гранты на профессиональное обучение. Заявку на них могут подать граждане старше 18 лет, самостоятельно прошедшие обучение по образовательным программам среднего профессионального образования и (или) дополнительного профессионального образования, самостоятельно оплатившие обучение, на момент начала обучения не состоявшие в трудовых отношениях, а также те, кто устроился на работу и проработал там не меньше 3 месяцев.

Отмечается, что величина гранта составит до 95% документально подтвержденных затрат на обучение, но не более 60 тысяч рублей в расчете за один календарный год. Получить грант можно будет один раз.

Собянин рассказал, что также было принято решение об автоматическом продлении статусов промкомплекса, технопарка, индустриального (промышленного) парка, управляющей компании и якорного резидента технопарка, инвестиционного приоритетного проекта столицы.

Так, в результате 122 крупные организации, где трудятся около 130 тысяч человек, гарантированно сохранят налоговые льготы именно тогда, когда они больше всего нуждаются в них.

Ранее Собянин заявил, что Москва выстояла под гнетом санкционного коллапса. По его словам, город выбрал стратегию развития. Несмотря на возникающие трудности, в столице продолжается реализация различных программ, в том числе инвестиционная, которая была запланирована на ближайшие три года. Также в столице продолжится реализация новых объектов строительства. Речь идет о социальных учреждениях, поликлиниках и детских садах, пояснил мэр.