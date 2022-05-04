13:07
Фото: Агентство "Москва"/Андрей Любимов
Сергей Собянин представил меры поддержки для владельцев автошкол, автосервиса и аттракционов. Об этом он сообщил на своем сайте.
"Две недели назад мы завершили формирование пакета мер поддержки нестационарных торговых объектов. А теперь – дополнили его аналогичными мерами помощи владельцам других некапитальных сооружений", – рассказал столичный мэр.
По словам Собянина, особенно в поддержке нуждается бизнес, работающий в столичных парках: аттракционы, веревочные парки, батуты, аэродинамические трубы, тиры, детские автогородки, контактные зоопарки и лектории.
Также мэр уточнил, что поддержка будет оказана предпринимателям, использующим закрытые площадки и автодромы автошкол, точки техобслуживания и ремонта авто, плоскостные парковки и отстойно-разворотные площадки наземного общественного пассажирского транспорта, открытые спортивные, игровые, площадки для детей, отдыха, выгула и дрессировки собак.
Кроме того, столичные власти поддержат спортивные сооружения и пункты проката инвентаря, малые архитектурные формы, фонтаны, общественные туалеты нестационарного типа.
Отмечается, что в городской пакет поддержки вошли такие меры, как продление до 31 декабря 2023 года договоров на размещение некапитальных объектов, истекающих не позднее 31 декабря текущего года – без проведения торгов, снижение обеспечительных платежей по договорам до одного месячного платежа. Уточняется, что средства, превышающие эту сумму, будут направлены в счет уплаты сегодняшних платежей, что фактически означает освобождение владельцев некапитальных объектов от платы на срок до 9 месяцев. Также будет предоставлена отсрочка по оплате за второй квартал этого года до 31 декабря следующего года.
Собянин также напомнил, что перед майскими праздниками был принят ряд важных решений о поддержке жителей столицы и отдельных секторов экономики, оказавшихся под ограничениями. В частности, было упрощено получение детских пособий.
Столичный мэр отметил, что доходы граждан, уволенных после 1 марта текущего года и в течение 3 месяцев признанных безработными, не будут учитываться при оценке нуждаемости семьи для назначения следующих мер поддержки:
Среди принятых мер поддержки также гранты на профессиональное обучение. Заявку на них могут подать граждане старше 18 лет, самостоятельно прошедшие обучение по образовательным программам среднего профессионального образования и (или) дополнительного профессионального образования, самостоятельно оплатившие обучение, на момент начала обучения не состоявшие в трудовых отношениях, а также те, кто устроился на работу и проработал там не меньше 3 месяцев.
Отмечается, что величина гранта составит до 95% документально подтвержденных затрат на обучение, но не более 60 тысяч рублей в расчете за один календарный год. Получить грант можно будет один раз.
Собянин рассказал, что также было принято решение об автоматическом продлении статусов промкомплекса, технопарка, индустриального (промышленного) парка, управляющей компании и якорного резидента технопарка, инвестиционного приоритетного проекта столицы.
Так, в результате 122 крупные организации, где трудятся около 130 тысяч человек, гарантированно сохранят налоговые льготы именно тогда, когда они больше всего нуждаются в них.
Ранее Собянин заявил, что Москва выстояла под гнетом санкционного коллапса. По его словам, город выбрал стратегию развития. Несмотря на возникающие трудности, в столице продолжается реализация различных программ, в том числе инвестиционная, которая была запланирована на ближайшие три года. Также в столице продолжится реализация новых объектов строительства. Речь идет о социальных учреждениях, поликлиниках и детских садах, пояснил мэр.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации.
Следите за новостями: