Собянин заявил, что Москва выстояла под гнетом санкций

27 апреля, 20:07
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Москва выстояла под гнетом санкционного коллапса, заявил Сергей Собянин в эфире телеканала "ТВ Центр".
"Ситуация, конечно, непростая, те, кто планировал и реализует санкции против нашей страны, Москвы, надеялись, что мы просто этого не выдержим, и курс обвалится валют, и предприятия остановятся, и полки магазинов будут пустые, и вообще наступит полный коллапс. Оказалось, к большому сожалению тех, кто планировал эти санкции, все не так. Мы выстояли и нормально спокойно работаем", – подчеркнул мэр столицы.
По словам Собянина, город выбрал стратегию развития. Несмотря на возникающие трудности, в столице продолжается реализация различных программ, в том числе инвестиционная, которая была запланирована на ближайшие три года.
"Несмотря ни на какие санкции, несмотря ни на какие сложности, мы идем своим путем, это залог победы. Причем победы не сиюминутной, а долгосрочной, стратегической. Москва после этого будет еще сильнее", – добавил Собянин.
Также в столице продолжится реализация новых объектов строительства. Речь идет о социальных учреждениях, поликлиниках и детских садах, пояснил мэр.
"Мы все эти программы сохранили, все стройки, которые начаты, они продолжаются, которые запланированы к строительству, они тоже начинают реализоваться", – добавил градоначальник.
Ранее Сергей Собянин на совещании по повышению устойчивости российской экономики в условиях санкций заявил о переломном моменте в поддержке российских предприятий. Мэр отметил, что в настоящее время произошла активизация банков и программ по субсидированию кредитных ставок.
Собянин рассказал о принятых мерах по повышению устойчивости столичной экономики
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