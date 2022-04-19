Собянин заявил о переломном моменте в поддержке предприятий России

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Сергей Собянин на совещании по повышению устойчивости российской экономики в условиях санкций заявил о переломном моменте в поддержке российских предприятий.

Мэр Москвы отметил, что в настоящее время произошла активизация банков и программ по субсидированию кредитных ставок.

"За прошедшую неделю действительно произошел такой если не перелом, то высокая динамика поддержки предприятий и запуска кредитования как малого и среднего бизнеса, так и системообразующих предприятий", – подчеркнул Собянин.

Ранее мэр Москвы подписал распоряжение об увеличении авансирования по госконтрактам. Так, органы исполнительной власти и иные госзаказчики получат право авансировать до 100% платежей по контрактам на поставку товаров, выполнение работ или оказание услуг для госнужд.

