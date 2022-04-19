Собянин принял решение об увеличении авансирования по государственным контрактам

13:10
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Власти Москвы приняли решение увеличить авансирование по государственным контрактам. Соответствующее распоряжение подписал Сергей Собянин во время заседания президиума правительства столицы.
Так, органы исполнительной власти Москвы и иные государственные заказчики в этом году получат право авансировать до 100% платежи по контрактам на поставку товаров, выполнение работ или оказание услуг для госнужд.
Решение об увеличении авансовых платежей может быть принято на основании поручения Собянина в случаях, если это необходимо для обеспечения финансовой устойчивости исполнителей государственных контрактов (замещение дорогих кредитных ресурсов, пополнение оборотных средств поставщика, потребность в опережающей закупке комплектующих и так далее).
Данные меры поспособствуют выполнению госконтрактов и, соответственно, социальных обязательств перед жителями столицы и реализации программ развития города.
Ранее Собянин рассказал о новых мерах поддержки столичного бизнеса и горожан. В частности, по его словам, была принята новая программа льготного кредитования малого и среднего бизнеса. Оформить займ можно будет онлайн, через сайт банка или любую другую кредитную организацию – в первом случае никакие документы не потребуются, а во втором – нужно будет предоставить только паспорт и учредительные документы.
Размер ставки составит 13,5%, а максимальная сумма кредита – 5 миллионов рублей. Субсидирование ставки будет осуществляться на протяжении девяти месяцев.
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