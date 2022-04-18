Около 200 тыс сотрудников иностранных компаний могут потерять работу в Москве – Собянин

12:19
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Около 200 тысяч человек в Москве могут потерять работу из-за ухода иностранных компаний с российского рынка. Об этом в своем личном блоге написал Сергей Собянин.
По словам мэра, на прошлой неделе власти Москвы утвердили программу поддержки работников, находящихся под риском увольнения. На ее реализацию выделят 3,36 миллиарда рублей с учетом субсидии из федерального бюджета.
Новая программа позволит облегчить трансфер людей со старого места работы на новое, подчеркнул Собянин.
"Ожидается, что в рамках нашей программы помощь в трудоустройстве получат свыше 58 тысяч работников предприятий, приостановивших свою деятельность", – отметил градоначальник, добавив, что порядка 12,5 тысячи человек пройдут переподготовку, а около 39 тысяч человек смогут устроиться на временные и общественные работы для получения дополнительного дохода.
Программу поддержки находящихся под риском увольнения работников Сергей Собянин утвердил 14 апреля. Ее осуществление является частью пакета мер по стабилизации экономики Москвы в условиях санкционного давления. Привлеченные к временным работам сотрудники предприятий получат компенсацию за вынужденный простой (за счет работодателя) и дополнительные выплаты из бюджета Москвы.
Собянин рассказал о принятых мерах по повышению устойчивости столичной экономики
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