Около 200 тыс сотрудников иностранных компаний могут потерять работу в Москве – Собянин

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Около 200 тысяч человек в Москве могут потерять работу из-за ухода иностранных компаний с российского рынка. Об этом в своем личном блоге написал Сергей Собянин.

По словам мэра, на прошлой неделе власти Москвы утвердили программу поддержки работников, находящихся под риском увольнения. На ее реализацию выделят 3,36 миллиарда рублей с учетом субсидии из федерального бюджета.

Новая программа позволит облегчить трансфер людей со старого места работы на новое, подчеркнул Собянин.

"Ожидается, что в рамках нашей программы помощь в трудоустройстве получат свыше 58 тысяч работников предприятий, приостановивших свою деятельность", – отметил градоначальник, добавив, что порядка 12,5 тысячи человек пройдут переподготовку, а около 39 тысяч человек смогут устроиться на временные и общественные работы для получения дополнительного дохода.

Программу поддержки находящихся под риском увольнения работников Сергей Собянин утвердил 14 апреля. Ее осуществление является частью пакета мер по стабилизации экономики Москвы в условиях санкционного давления. Привлеченные к временным работам сотрудники предприятий получат компенсацию за вынужденный простой (за счет работодателя) и дополнительные выплаты из бюджета Москвы.