В Москве одобрили первые гранты на открытие точек быстрого питания

Фото: портал мэра и правительства Москвы
В Москве одобрили первые заявки на гранты от предпринимателей на открытие точек быстрого питания, рассказала заммэра Наталья Сергунина.
По ее словам, на открытие семи новых заведений, в числе которых кофейни, пекарни и бургерная, выделены гранты на сумму 11 миллионов рублей.
"По решению Сергея Собянина город направит на развитие отечественных сетей общепита 1 миллиард рублей. Размер грантов зависит от площади заведения. Максимальная сумма поддержки – 5 миллионов рублей на одну точку. При необходимости специалисты помогут предпринимателям правильно оформить заявку", – приводятся в слова Сергуниной на портале мэра и правительства Москвы.
Для этого нужно отправить документы на электронную почту grant-food@mbm.ru. Специалисты проверят их на соответствие требованиям и свяжутся с заявителем. Более подробную информацию о помощи в подготовке заявки можно посмотреть на сайте ГБУ "Малый бизнес Москвы".
На грант могут претендовать бизнесмены, открывшие точку быстрого питания с 16 марта. Заявку на получение гранта можно подать на i.moscow до 30 июня этого года.
Как рассказал основатель и управляющий сети ресторанов "Теремок" Михаил Гончаров, в планах компании подать новые заявки и открыть еще шесть-семь ресторанов в ближайшее время.
"Можно говорить и об открытии 15–20 заведений, если программу продлят до конца года. А в течение двух-трех лет мы готовы расширить сеть, запустив 200–300 ресторанов по всей России", – приводятся в материале слова Гончарова.
Ранее Сергей Собянин подписал постановление о выделении грантов предпринимателям на открытие и развитие сетей быстрого питания в Москве. Согласно решению столичного правительства, ключевым условием получения гранта является открытие новых точек фастфуда, а также прием на работу новых сотрудников. Размер выплаты будет зависеть от площади открываемых заведений и других параметров.
Ожидается, что такая мера поддержки обеспечит дальнейшее развитие индустрии быстрого питания и позволит отечественным сетям в скором времени заменить закрывающиеся точки иностранных компаний.
В Москве стартовал прием заявок на финансовую поддержку предпринимателей в сфере общепита
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации.
Следите за новостями: