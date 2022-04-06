Собянин: объем грантов на создание сетей быстрого питания составил 1 млрд руб

11:03
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин
Правительство Москвы выделило второй транш в размере 500 миллионов рублей для предоставления грантов предпринимателям на создание сетей быстрого питания. Соответствующее постановление подписал Сергей Собянин.
Таким образом, всего на данные цели город выделил один миллиард рублей.
Условием для получения гранта является открытие новых точек общепита в сегменте фастфуда и прием на работу новых сотрудников. Размер финансовой поддержки зависит от площади открываемых заведений и других параметров. Одна точка может получить максимум пять миллионов рублей. Заявки на получение гранта принимаются до 30 июня.
Ожидается, что такая мера поддержки обеспечит дальнейшее развитие индустрии быстрого питания и позволит отечественным сетям в скором времени заменить закрывающиеся точки иностранных компаний.
Ранее основатель сети "Теремок" Михаил Гончаров рассказал, что в Москве в ближайшее время могут открыться 6–7 новых точек. Ресторатор уточнил, что их сеть подала заявки на грант по двум ресторанам. Он объяснил, что программа развития была заморожена в связи с резким ростом кредитных ставок, руководство сети не знало, стоит ли достраивать рестораны.
По словам Гончарова, по кредитной ставке в 25% окупить точку питания почти невозможно, поэтому гранты мэра на развитие сетей общепита достаточно важны.
Освободившееся место в сегменте фастфуда готовы занять отечественные рестораторы
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