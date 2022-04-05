Ресторатор назвал очень важными гранты мэра Москвы на развитие сетей общественного питания

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В столице в ближайшее время могут открыться 6–7 новых точек сети "Теремок", руководство подало заявку на грант мэра Москвы. Об этом сообщил основатель сети Михаил Гончаров.

Ресторатор уточнил, что их сеть подала заявки на грант по двум ресторанам. Он объяснил, что программа развития была заморожена в связи с резким ростом кредитных ставок, руководство сети не знало, стоит ли достраивать рестораны.

"Сейчас спрос на наши рестораны большой, мы поторопились. У нас в планах открыть еще шесть-семь ресторанов в ближайшие месяцы. На них мы тоже попытаемся получить гранты мэра, чтобы компенсировать рост кредитной ставки", – пояснил ресторатор.

По его словам, по кредитной ставке в 25% окупить точку питания почти невозможно, поэтому гранты мэра на развитие сетей общепита достаточно важны.

"С грантом мэра по кредитной ставке мы выходим на 10%. Если программа будет продлена до конца года, мы готовы до конца 2022 года открыть 15–20 ресторанов в Москве, чтобы заместить выпавший McDonald’s", – отметил Гончаров.

Ранее Сергей Собянин подписал постановление о выделении грантов предпринимателям на открытие и развитие сетей быстрого питания в Москве. Согласно решению столичного правительства, ключевым условием получения гранта является открытие новых точек фастфуда, а также прием на работу новых сотрудников. Размер выплаты будет зависеть от площади открываемых заведений и других параметров.

