Ресторатор назвал очень важными гранты мэра Москвы на развитие сетей общественного питания

Фото: портал мэра и правительства Москвы
В столице в ближайшее время могут открыться 6–7 новых точек сети "Теремок", руководство подало заявку на грант мэра Москвы. Об этом сообщил основатель сети Михаил Гончаров.
Ресторатор уточнил, что их сеть подала заявки на грант по двум ресторанам. Он объяснил, что программа развития была заморожена в связи с резким ростом кредитных ставок, руководство сети не знало, стоит ли достраивать рестораны.
"Сейчас спрос на наши рестораны большой, мы поторопились. У нас в планах открыть еще шесть-семь ресторанов в ближайшие месяцы. На них мы тоже попытаемся получить гранты мэра, чтобы компенсировать рост кредитной ставки", – пояснил ресторатор.
По его словам, по кредитной ставке в 25% окупить точку питания почти невозможно, поэтому гранты мэра на развитие сетей общепита достаточно важны.
"С грантом мэра по кредитной ставке мы выходим на 10%. Если программа будет продлена до конца года, мы готовы до конца 2022 года открыть 15–20 ресторанов в Москве, чтобы заместить выпавший McDonald’s", – отметил Гончаров.
Ранее Сергей Собянин подписал постановление о выделении грантов предпринимателям на открытие и развитие сетей быстрого питания в Москве. Согласно решению столичного правительства, ключевым условием получения гранта является открытие новых точек фастфуда, а также прием на работу новых сотрудников. Размер выплаты будет зависеть от площади открываемых заведений и других параметров.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации.
Следите за новостями: