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Пожар на железнодорожной станции в нижегородском Дзержинске локализован на площади 2,5 тысяч квадратных метров, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС РФ по региону.

По информации ведомства в тушении пожара и ликвидации его последствий задействованы 55 человек и 17 единиц техники, в том числе от МЧС – 39 человек и 9 единиц техники. Был приведен в готовность также пожарный поезд.

К месту тушения пожара в промзону на открытой территории станции "Игумново" прибыл начальник Главного управления МЧС РФ по Нижегородской области Валерий Синьков.

Сообщение о пожаре в районе производственного участка ОАО "Капролактам" в Дзержинске поступило утром 4 мая. Там загорелась цистерна с растворителем. Пожару был присвоен 3 ранг сложности. Угрозы для населенных пунктов и граждан на данный момент нет.

По факту ЧП организовала проверку прокуратура области. Специалисты Роспотребнадзора проведут пробы атмосферного воздуха в зоне ближайшей застройки.

Ранее пожар произошел в корпусе жилого комплекса "Маршал" на улице Маршала Рыбалко на северо-западе Москвы. По данным экстренных служб, произошло возгорание деревянного обрешетника кровли. Отмечалась угроза дальнейшего распространения огня.

