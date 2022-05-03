Пожар произошел на складе в подмосковном Богородском

Минувшей ночью в Подмосковье произошел крупный пожар. В Богородском загорелся склад с бумагой. По предварительной информации, там хранились учебники и другая полиграфия. Огонь быстро охватил все помещение, распространившись на площади в почти 34 тысячи квадратных метров.

В ликвидации возгорания участвовали свыше ста человек. Огонь мог перекинуться на соседний склад, однако этого удалось избежать. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

