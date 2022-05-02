Не менее 8 человек погибли при пожаре в университетском кампусе на Филиппинах – СМИ

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Не менее восьми человек стали жертвами пожара, возникшего в жилой части университетского кампуса в городе Кесон-Сити на Филиппинах. Об со ссылкой на пожарную службу сообщает CNN Philippines.

По информации телеканала, среди погибших есть несовершеннолетние. Еще как минимум три человека получили травмы. Ущерб нанесен 80 близлежащим домам.

Уточняется, что в настоящее время возгорание локализовано. По предварительным данным, пожар начался на втором этаже одного из строений кампуса.

"Власти до сих пор выясняют, что стало причиной пожара, но, как сообщается, он начался со второго этажа спальни некоего Эмириса Артуге", – говорится в публикации.

Ранее сообщалось, что в студенческом городке университета Лиона произошел взрыв. После начался сильный пожар. Людей эвакуировали и рекомендовали не подходить к горящему зданию ближе, чем на 100 метров. ЧП случилось во время строительных работ.