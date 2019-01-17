Взрыв прогремел в студгородке университета Лиона

Мощный взрыв прогремел в студенческом городке университета Лиона. Об этом пишет The Mirroir. По информации издания, ЧП произошло в одном из зданий на территории кампуса Ла Дуа в Виллербане.

Как сообщает французский телеканал BMF TV, в здании могли взорваться газовые баллоны. После серии взрывов начался сильный пожар. На кадрах видны клубы черного дыма и языки пламени, которые поднимаются над крышей здания.

По предварительным данным, ЧП случилось во время строительных работ. Пока известно об одном пострадавшем. Он получил легкие травмы.

После взрывов в кампусе началась эвакуация. Людям рекомендовали не подходить к горящему зданию ближе, чем на 100 метров.