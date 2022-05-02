Ресторан загорелся в Одинцове

Возгорание произошло в кулинарии одного из ресторанов в Одинцове. На видео, которое появилось в сети, видны большие клубы дыма и полностью выгоревшее здание.

Сведений о погибших и пострадавших пока нет. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

